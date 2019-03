Vítor Baía e a renovação de Casillas: "Grande aposta do presidente"

Nuno Barbosa Hoje às 13:52 Facebook

Ao JN, Vítor Baía falou de Iker Casillas com grande admiração, mas destacou sobretudo o rasgo de Pinto da Costa por ter aberto as portas ao guarda-redes espanhol para terminar carreira no F. C. Porto

"Esta renovação de Casillas é uma grande aposta do presidente, uma das melhores que fez, porque não tem margem de erro. Casillas tem um passado riquíssimo e um presente de grande qualidade", afirmou Vítor Baía, esta terça-feira, ao JN, na sequência do anúncio feito, segunda-feira, pelo guarda-redes espanhol de que já tem acordo para renovar com o F. C. Porto por mais dois anos, até 2021.

"Foi com grande alegria que recebi essa notícia, é um jogador de grande importância, uma marca fortíssima. O F. C. Porto só tem a ganhar com esta renovação, não só a nível desportivo, mas também em relação a tudo o que envolve o nome de Casillas e à projeção que ele dá ao F. C. Porto e à cidade", prosseguiu o antigo guarda-redes e dirigente dos azuis e brancos.

Vítor Baía, de resto, explicou que não foi apanhado de surpresa pela renovação e expressou o desejo para que Casillas prossiga no F. C. Porto para lá do fim deste contrato que, de acordo com o espanhol, será o último enquanto futebolista. "A baliza fica assegurada para os próximos dois anos, mas espero que, depois do fim da carreira, ele fique ligado ao clube, porque é uma pessoa extraordinária", assegurou Vítor Baía.