Vítor Campelos é o novo treinador do Moreirense

Victor Jorge Oliveira Ontem às 23:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Está encontrado o sucessor de Ivo Vieira no comando técnico do Moreirense. A equipa de Moreira de Cónegos oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Vítor Campelos.

O treinador de 44 anos, que ao serviço da equipa B do Vitória de Guimarães cumpriu com os objetivos desportivos e valorizou vários jovens jogadores, assinou contrato válido por uma temporada.

Antigo adjunto de Toni no Al-Ettifaq (Arábia Saudita), no Al-Sharjah (Emirados Árabes Unidos) e no Tractor (Irão), Vítor Campelos estreou-se como treinador principal na equipa B dos húngaros do Videoton, passando depois por Trofense e pela equipa B do Vitória de Guimarães.

A época do Moreirense começa a 26 de junho, com os habituais exames médicos. Marco Alves, Baptista, Fernando Ribeiro, João Pedro e Leandro Mendes, que transita da temporada anterior, completam a nova equipa técnica.