Vítor Oliveira aposta em duas caras novas para receber dragões

O treinador Vítor Oliveira convocou os reforços Denis e Bogdan Mladenovic para o jogo que assinala o regresso do Gil Vicente à Liga, frente ao F. C. Porto, agendado para sábado, pelas 21.30 horas, em Barcelos.

Com todo o plantel à disposição, o técnico dos minhotos chamou 18 jogadores, incluindo o guarda-redes brasileiro Denis e o médio sérvio Bogdan Mladenovic, as últimas caras novas oficializadas pelos gilistas, que trocam com Bruno e Villa em relação ao primeiro encontro oficial da temporada 2019/20, que resultou numa vitória por 3-2 sobre o Aves e no apuramento para a fase de grupos da Taça da Liga.

Num lote com 16 reforços, destaque ainda para as inclusões do centrocampista luso-francês Claude Gonçalves e do dianteiro argelino Zakaria Naidji, que rendem o nigeriano Ahmed Isaiah e o brasileiro Samuel Dias, respetivamente.

O Gil Vicente, que disputou o Campeonato de Portugal na temporada passada, alcançou na secretaria a subida à elite do futebol nacional em 2019/20, no âmbito do "caso Mateus".

Lista dos 18 convocados:

Guarda-redes: Wellington e Denis.

Defesas: Alex Pinto, Rodrigo, Arthur, Kellyton, Vente e Rúben Fernandes.

Médios: Soares, João Afonso, Gonçalves, Bogdan, Leonardo e Kraev.

Avançados: Lourency, Naidji, Erick e Sandro Lima.