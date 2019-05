Vítor Oliveira vai treinar o Gil Vicente

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:17 Facebook

Depois de conquistar o título nacional na LigaPro, pelo Paços de Ferreira, o treinador Vítor Oliveira anunciou que vai orientar o Gil Vicente na próxima época.

"Tínhamos já garantido a subida, que foi o que nos tínhamos proposto, e agora vencer o campeonato acaba por ser um prémio para todos. Não vou ficar, vou ser treinador do Gil Vicente. Por todas as razões que podem imaginar, é o projeto mais difícil e aliciante que havia na I e II Ligas, mas resolvi aceitar esta aposta de bom grado", disse o treinador no final do jogo.

O Gil Vicente, do Campeonato de Portugal, vai ser reintegrado na Liga na próxima época. O clube de Barcelos foi despromovido à II Liga na época 2006/07, por alegada irregularidade na utilização de Mateus, tendo a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciado a reintegração na Liga a 12 de dezembro de 2017.