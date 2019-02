Vítor Pereira conquista Supertaça chinesa com o Shanghai SIPG

Hoje às 14:51 Facebook

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, conquistou este sábado a Supertaça da China de futebol, ao vencer o Beijing Guoan, por 2-0, num encontro disputado em Suzhou.

Com o brasileiro Hulk, ex-F. C. Porto, no onze, a equipa de Xangai chegou ao triunfo perante o vencedor da Taça da China, graças aos golos de Wang Shenchao (62) e Lu Wenjun (66).

Este é o segundo grande troféu do Shanghai SIPG, que se tinha sagrado campeão chinês pela primeira vez na última temporada.

Para Vítor Pereira, esta é a terceira Supertaça da carreira, depois de duas conquistadas em Portugal, ao serviço do F. C. Porto, clube no qual foi também bicampeão português, além de ter conquistado um campeonato e uma Taça na Grécia, pelo Olympiacos.