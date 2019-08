Vítor Pereira empata e pode ficar ainda mais longe da liderança na China

JN Hoje às 17:09 Facebook

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, empatou (2-2) esta sexta-feira, no terreno do Guangzhou R&F e pode terminar a 22.ª jornada da liga chinesa a oito pontos da liderança.

Um golo do defesa sérvio Tosic, aos 90+8 minutos, impediu o triunfo do atual campeão chinês, que pode ver o Guangzhou Evergrande fugir ainda mais no comando da prova, caso vença no domingo no terreno do Beijing Guoan.

Depois de uma primeira parte sem golos, Xiao Zhi deu vantagem ao Guangzhou R&F, atual nono classificado, aos 61 minutos, mas o austríaco Arnautovic, aos 69, e Hu Jinghang, aos 78, deram a volta ao marcador, antes do golo "fora de horas" de Tosic.

O Shanghai SIPG segue no terceiro posto com 50 pontos, menos um que o Beijing Guoan, segundo classificado, e menos cinco que o Guangzhou Evergrande, líder.