Histórico: Vítor Pereira e Hulk sagram-se campeões na China

Rita Salcedas Hoje às 13:28 Facebook

Twitter

O Shanghai SIPG, do treinador português Vítor Pereira e do brasileiro Hulk, acaba de vencer o campeonato chinês de futebol, depois de uma vitória por 2-1, em casa, frente ao Beijing Renhe.

A duas jornadas do final da Super Liga chinesa, o Shanghai SIPG conseguiu o ponto que faltava para vencer o primeiro título da história e acabar com a hegemonia de Guangzhou Evergrande, campeão nas últimas sete temporadas.

O Shanghai SIPG venceu a partida desta quarta-feira com golos de Odil Ahmedov, aos 20 minutos de jogo, e de Wu Lei, aos 47. Nem o esforço final do rival de Pequim, aos 65 minutos, com golo de Makhete Diop, foi suficiente para travar a vitória da equipa da casa, onde joga o brasileiro Hulk, antigo avançado dos dragões.

Vítor Pereira, que treinou o F. C. Porto entre 2011 e 2013, sagra-se campeão quase um ano depois de ter substituído o compatriota André Villas-Boas no comando do clube chinês, vice-campeão na época passada.

Na véspera do jogo, o técnico português já se tinha mostrado confiante na vitória: "Estamos preparados para mostrar por que estamos no topo da tabela, para lutar pelo campeonato. Nós merecíamos esta situação. Queremos ganhar o campeonato, dedicá-lo ao nosso clube, aos adeptos e à família, é essa a nossa força motriz para o trabalho de amanhã."