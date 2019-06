Vítor Pereira sofre segunda derrota na Liga chinesa

Hoje às 17:22 Facebook

O Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, sofreu, esta sexta-feira, a segunda derrota na Liga chinesa de futebol e caiu para a terceira posição, ao perder em casa, por 2-0, com o Guangzhou Evergrande, na 13.ª jornada.

A formação de Guangzhou garantiu o triunfo com um 'bis' do internacional brasileiro Paulinho, aos 43 e 90+5 minutos, deixando a equipa no segundo lugar, com os mesmos 31 pontos do Shanghai, mas com vantagem no confronto direto.

Com esta segunda derrota e um empate, os dois emblemas estão a cinco pontos do líder Beijing Guoan, que soma 12 vitórias e uma derrota - em casa do Shanghai SIPG - na competição.

Vítor Pereira, que conta na equipa com os brasileiros Hulk e Óscar, conseguiu na última época contrariar a superioridade do Guangzhou Evergrande, ao sagrar-se campeão, pondo fim a uma série de sete campeonatos consecutivos do adversário. Foi a estreia do técnico na China, país no qual cumpre atualmente a segunda época.