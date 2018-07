Vítor Pereira perde invencibilidade na China

29 Abril 2018 às 12:29 Facebook

O Shanghai SIPG, orientado pelo treinador português Vítor Pereira, sofreu este domingo a primeira derrota no campeonato chinês de futebol, ao cair por 2-1 no reduto do Changchun Yatai, em encontro da oitava jornada.

O nigeriano Odion Ighalo foi a grande figura do encontro, ao marcar os dois golos dos anfitriões, aos 14 e 69 minutos, de nada valendo aos forasteiros o 10.º golo na competição de Wu Lei, que faturou aos 41, assistido pelo brasileiro e ex-portista Hulk.

Na classificação, o Shanghai SIPG, que na última ronda tinha perdido os primeiros pontos (1-1 na receção ao Tianjin Teda), manteve-se na liderança, mas só tem mais dois pontos do que o Guangzhou Evergrande e o Shandong Luneng ainda pode ficar a um.