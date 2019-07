Vítor Silva para o meio-campo dos "fogaceiros"

Hoje às 21:02 Facebook

Vítor Silva, de 35 anos, já participou no jogo-treino desta quarta-feira, com o Arouca, e está em negociações com o clube da Feira.

O centro campista que fez carreira no Paços de Ferreira e no Sporting, antes de se transferir para a liga espanhola, terminou contrato com o Deportivo da Corunha e está prestes a voltar ao futebol português, no clube que esta época tentará regressar à primeira liga.

O médio já participou no treino desta tarde e jogou 45 minutos com o Arouca, na partida que o Feirense ganhou por 3-1.

O CD Feirense alinhou de início com Bruno Brigido, Edson, Guilherme Ramos, Ricardo, Zé Ricardo, Marco Soares, Christian, Tavares, Boupendza, João Victor e Fati. Jogaram ainda: Ricardo Benjamim, Bozinoski, Diga, Mesquita, Ícaro, Cavadas, Ruca, Cris, Afonso, Vítor Silva, Anthony e Nsor.