Vitória B despromovido da LigaPro pelo Braga B

O Vitória de Guimarães tornou-se esta segunda-feira a primeira equipa a ser despromovida ao Campeonato de Portugal, ao empatar 2-2 na receção ao Sporting de Braga B, em encontro da 32.ª jornada da LigaPro.

A formação vimaranense, que precisava de ganhar para continuar na corrida à manutenção, esteve duas vezes na frente do marcador, com tentos de Aziz, aos oito minutos, e Edmond Tapsoba, aos 56.

Pelo conjunto arsenalista, obrigado a pontuar para poder continuar a sonhar com a permanência na LigaPro, responderam Elias Emanuel, aos 42 minutos, e Inácio, aos 70.

A equipa B do Vitória de Guimarães, que segue no 18.º e último lugar, com 29 pontos, somou a segunda descida da sua história, depois de ter caído em 2012/13, época de estreia das formações secundárias, ao terminar a prova no 21.º lugar.

Os minhotos acabaram por regressar na época seguinte e fecharam os últimos quatro campeonatos a meio da tabela: nono lugar em 2014/15, 13.º em 2015/16, 11.º em 2016/17 e 11.º em 2017/18.

Apesar do empate, e de ainda poder, matematicamente, salvar-se, o Sporting de Braga B tem grandes probabilidades de cair também ao Campeonato de Portugal, depois de sete épocas consecutivas no segundo escalão.

Os bracarenses somam 31 pontos, menos seis do que Farense (14.º colocado) e Arouca (15.º), que estão acima da linha de água, e igualmente menos seis do que o Varzim (16.º), já em lugar de despromoção, quando faltam disputar apenas duas jornadas.

A equipa de Braga ainda não desce porque num campeonato a quatro ficaria no segundo lugar, apenas atrás do Varzim e à frente de Farense e Arouca.