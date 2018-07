Vitória bate Moreirense

27 Abril 2018 às 22:43 Facebook

Um golo de Hurtado, no minuto 90+2, fez o resultado (1-0) do jogo de abertura da antepenúltima jornada da primeira liga de futebol, disputado esta sexta-feira, em Guimarães.

O remate do avançado internacional peruano Hurtado lançou o Vitória para uma derradeira e remota oportunidade de qualificação europeia e deixou o Moreirense mais intranquilo nos lugares do fundo da tabela.

O Vitória fixou-se, à condição, no oitavo lugar (mais dois pontos do que o Boavista) e ficou a quatro pontos do quinto lugar, ocupado por Rio Ave e Marítimo, que, nesta jornada, jogarão, respetivamente, com o Chaves e com o F. C. Porto.

Com dois jogos para terminar o campeonato, o Moreirense perdeu a oportunidade de selar de vez a permanência, mas ainda dispõe de uma confortável vantagem de cinco pontos para o primeiro relegável, o Feirense, que jogará, sábado, em Setúbal, uma autêntica final pela manutenção (os sadinos têm mais dois pontos)