Vitória de Guimarães ajuda vítimas do Idai com cinco mil euros

O Vitória de Guimarães, clube da Liga portuguesa de futebol, confirmou, esta quinta-feira, a angariação de 5.000 euros para ajudar as vítimas do ciclone Idai, que atingiu Moçambique e provocou, pelo menos, 603 mortos.

O clube vitoriano revelou, no site oficial, que o dinheiro obtido a partir dos bilhetes vendidos para o jogo com o Desportivo de Chaves, da 28.ª jornada do campeonato, realizado em 06 de abril - os minhotos venceram por 4-0 -, foi entregue à Cruz Vermelha Portuguesa, para ser reencaminhado para aquele país africano.

O ciclone Idai atingiu Moçambique em 14 de março, principalmente a cidade da Beira, bem como o Malawi e o Zimbabué, países vizinhos, tendo afetado, no total, cerca de 1,5 milhões de pessoas.

Moçambique voltou a ser afetado por um ciclone em abril - o Kenneth atingiu a província de Cabo Delgado, no norte do país -, tendo causado, segundo o balanço mais recente, 41 mortos e afetado 166.000 pessoas.