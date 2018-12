Vitória de Guimarães bate Rio Ave e isola-se no quinto lugar da Liga

Hoje às 19:36 Facebook

O Vitória de Guimarães venceu este domingo em casa o Rio Ave, por 3-2, e destacou-se no quinto lugar da Liga à passagem da 12.ª jornada.

No Estádio D. Afonso Henriques, o Vitória esteve por duas vezes em vantagem, com golos de grande penalidade de André André (17 e 43 minutos), mas o Rio Ave igualou através de Carlos Vinicius, também de penálti (22), e Gabrielzinho (53), antes de Pedro Henrique fazer o golo do triunfo (87).

Com quatro vitórias e três empates nas últimas sete jornadas, a equipa de Luís Castro isolou-se no quinto lugar, com 21 pontos, mais três do que os vila-condenses, que somaram a terceira derrota seguida no campeonato.