Vitória de Guimarães com treino aberto ao público na sexta-feira

O Vitória de Guimarães, nono classificado da I Liga, informou esta quarta-feira que vai abrir ao público o treino da equipa principal na manhã de sexta-feira, numa nota na página oficial de Facebook.

A medida surge após os desacatos que ocorreram na manhã desta quarta-feira, entre um grupo de cerca de 30 adeptos que invadiu o complexo desportivo do clube e os jogadores da equipa treinada por Pedro Martins, que estava a preparar a receção de domingo ao Estoril Praia, para a 19.ª jornada do campeonato.

Num comunicado de reação ao sucedido, a administração da SAD vimaranense prometeu tomar de imediato todas as medidas legais ao seu dispor de forma a identificar e responsabilizar os adeptos que se deslocaram ao treino para uma "clara tentativa de intimidação" ao plantel.

Apesar de reconhecerem, nessa nota, que a equipa atravessa um "momento sensível" no campeonato - o Vitória perdeu os últimos quatro jogos, caindo do sétimo para o nono lugar -, os responsáveis vitorianos mostraram-se convictos de que a maioria dos vitorianos "não se revê" na atitude exibida por esses adeptos no treino, que "não pode ser tolerada".

O Vitória refere ainda que vai fazer tudo para evitar que "tentativas de desestabilização do grupo e do clube interfiram o mínimo no normal funcionamento dos trabalhos", enaltecendo o "comportamento exemplar do grupo de trabalho" durante o episódio.

Pedro Martins, técnico dos vimaranenses, também já se pronunciou sobre o sucedido.

"Enquanto treinador, tenho à minha responsabilidade o plantel, o que inclui o seu bem-estar. Não posso subscrever atos desta natureza. Apelo por isso ao bom senso! Todos temos responsabilidades e todos queremos mais e melhor. Confiança!", escreveu no Twitter.