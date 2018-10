JN Hoje às 22:02 Facebook

O Vitória de Guimarães vai empatando (1-1) com o Braga, em jogo a contar para a oitava jornada da Liga. Alexandre Guedes e Claudemir foram os autores dos golos.

A equipa vimaranense inaugurou o marcador, aos 13 minutos, através de um cabeceamento certeiro de Alexandre Guedes. Excelente trabalho de Davidson na esquerda que executou um cruzamento à medida para o avançado do Vitória inaugurar o marcador.

A reação do Braga não tardou em aparecer. Cinco minutos depois, aos 18 minutos, canto do lado direito, a defesa do Guimarães não conseguiu limpar o perigo da área e, Claudemir, a fazer o empate.



Daí até ao final do primeiro tempo, jogo muito discutido, com ambas as equipas a criarem várias situações de perigo.