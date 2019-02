Ontem às 22:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tondela venceu, este sábado, o Vitória de Guimarães por 1-0 no Estádio João Cardoso. Juan Delgado, aos 56 minutos, marcou o único golo do encontro.

O triunfo da equipa viseense encerra um ciclo de quatro jogos sem vencer e permite à formação de Pepa subir ao 11.º lugar, agora com 23 pontos, mais quatro do que o Boavista, a primeira equipa situada abaixo da linha de despromoção.

O Vitória, que vinha de um empate na receção ao F. C. Porto, mantém-se no sexto posto com 32 ponto