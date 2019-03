Vitória de Guimarães retira pedido de insolvência da SAD do Sporting

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:47 Facebook

O Vitória de Guimarães anunciou, esta quarta-feira, que desistiu de pedir a insolvência da SAD do Sporting. Em comunicado, minhotos e leões anunciaram que iniciaram negociações em torno da dívida por Raphinha.

"A SCP SAD e a VSC SAD comunicam que iniciaram negociações tendentes à resolução do incumprimento contratual verificado na transferência do jogador Raphael Dias Belloli.

Tentando antecipar a boa conclusão dessas negociações, o que se espera, as Partes mais comunicam que já alcançaram um acordo para a desistência da instância do processo de insolvência", pode ler-se em comunicado.

A SAD vimaranense fez entrar, no dia 6 de março, um pedido de insolvência da SAD leonina no Juízo de Comércio de Lisboa.

Os minhotos justificaram, em comunicado, a decisão com uma dívida de cerca de quatro milhões de euros com mais de dois meses de atraso no âmbito da transferência de Raphinha para Alvalade no verão de 2018 - o valor total do acordo é de 6,5 milhões.