Vitória de Guimarães vence Estoril e respira de alívio

O Vitória de Guimarães venceu, na noite deste domingo, o Estoril, por 3-1, no jogo que fechou a 19.ª jornada da Liga de futebol. A turma minhota regressou assim aos triunfos, após quatro derrotas consecutivas.

No rescaldo de uma semana complicada para as hostes vimaranenses, o Vitória adiantou-se no marcador aos 19 minutos, por intermédio de Paolo Hurtado, isto numa altura em que a equipa canarinha já jogava apenas com dez jogadores, por expulsão de Abner.

Em período de compensação do primeiro tempo, André Claro, na sequência de um livre, igualou o jogo, a uma bola.

Quase a abrir a segunda parte (48 minutos), Raphinha recolocou o Vitória a vencer, resultado que se manteve quase até o final do jogo (90+3), altura em que Heldon fixou o resultado em 3-1.

O êxito permitiu ao Vitória de Guimarães passar a somar 26 pontos e igualar o Chaves, no sétimo lugar. Já o Estoril permanece em último, com 12 pontos.