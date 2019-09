Hoje às 20:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vitória de Guimarães venceu, este domingo, na visita ao Tondela por 3-1, em jogo da sexta jornada da Liga, e subiu provisoriamente ao sexto lugar.

Os vimaranenses somaram o segundo triunfo consecutivo na competição, graças aos golos dos brasileiros Lucas Evangelista, aos 21 minutos, Bruno Duarte, aos 25, e Davidson, aos 45+2, enquanto os tondelenses marcaram por Yohan Tavares, aos 41.

Com este triunfo, o Vitória de Guimarães subiu provisoriamente ao sexto lugar, com nove pontos, enquanto o Tondela desceu ao nono posto, com oito, em igualdade com Santa Clara, que este domingo visita o F. C. Porto, e Sporting, que na segunda-feira recebe o Famalicão.

Veja o resumo do jogo: