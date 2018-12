Vitória de Guimarães vence no terreno do Chaves

Hoje às 19:57 Facebook

O Vitória de Guimarães venceu (1-0) este domingo o Chaves, com um golo do brasileiro Davidson, em jogo da 11.ª jornada da Liga.

O tento solitário do avançado brasileiro, em Chaves, aos 36, permitiu aos vimaranenses somarem a segunda vitória consecutiva e o sexto jogo sem perder.

O Vitória de Guimarães subiu ao sexto lugar, com os mesmos 18 pontos do Rio Ave, que recebe o Sporting, na segunda-feira, enquanto a equipa trasmontana permanece no 18.º e último lugar, com sete, após somar o sexto jogo sem vencer no campeonato.