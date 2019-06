Vitória de Julian Alaphilippe na etapa validada pelo "photo-finish"

Hoje às 18:56 Facebook

O ciclista francês Julian Alaphilippe (Deceuninck) ganhou, esta sexta-feira, a sexta etapa do Critério do Dauphiné, numa chegada em que foi preciso recorrer ao 'photo-finish' para o 'desempatar' do segundo, o austríaco Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe).

A etapa, de 220 quilómetros, entre Saint-Vulbas e Saint-Michel-de-Maurienne, na Sabóia (França), foi marcada por uma longa e bem-sucedida fuga, que nada alterou de substancial entre os primeiros lugares da classificação geral, que continua a ser liderada pelo britânico Adam Yates (Mitchelton).

Vencedor de duas etapas no Tour do ano passado e da classificação da montanha, Alaphilippe, de 27 anos, consegue, na véspera da etapa rainha do Dauphiné, a 10.ª vitória na época, só que desta vez pela margem mais estreita de sempre, a tal ponto que só foi possível perceber quem ganhou recorrendo ao visionamento da chegada imagem a imagem, com o vencedor a ser creditado com o tempo de 6.00.54 horas. Em terceiro lugar ficou o italiano Alessandro de Marchi (CCC), que gastou mais 12 segundos. A 6.10 minutos entrou o primeiro pelotão, com o belga Wout van Aert (Jumbo) a comandá-lo e Adam Yates integrado.

O português José Gonçalves (Katusha) cortou a meta em 110.º, num grupo mais atrasado, a 18.49 minutos. Na geral, caiu 15 lugares, para 64.º, a 22.38 do camisola amarela.

Na geral, Adam Yates continua com quatro segundos de vantagem sobre o belga Dylan Teuns (Bahrain) e com seis do norte-americano Tejay van Garderen (EF Education First).

No sábado, a etapa termina com uma subida inédita de Pipay, na estação de Sept-Laux (Isère). O percurso, de 133,5 quilómetros, passa pelos picos de l'Epine, Granier e Marcieu, antes do duro final de 19 quilómetros e 6,9 % de declive.