Vitória de Setúbal empata em Tondela e deixa último lugar da I Liga

O Vitória de Setúbal deixou o último lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar a um golo em casa do Tondela, em jogo da 17.ª jornada.

Tomané colocou o conjunto de Viseu em vantagem aos 10 minutos, mas Costinha empatou o encontro, aos 34, dando a segunda igualdade seguida aos sadinos, após seis derrotas consecutivas no campeonato.

Com este resultado, o Vitória de Setúbal, que somou apenas o segundo ponto fora de casa, deixou o último lugar, ocupando o 17.º posto, com 12 pontos, os mesmos do "lanterna vermelha" Estoril-Praia e a dois da zona de manutenção, enquanto o Tondela subiu ao 10.º lugar, com 19.