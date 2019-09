Vitória de Setúbal estreia-se a marcar e vence Braga

JN Ontem às 22:43 Facebook

O Vitória de Setúbal recebeu e venceu (1-0), esta sexta-feira, o Braga, no arranque da quinta jornada da Liga. Jogo ficou marcado pela estreia dos setubalenses a marcar nesta temporada.

O avançado marroquino Khalid Hachadi apontou, aos 74 minutos, na sequência de grande confusão junto à baliza do Braga, o tento da vitória dos sadinos, que ascenderam, provisoriamente, ao oito lugar, com seis pontos.

Por seu lado, os bracarenses, que acabaram com 10, por expulsão de Fransérgio (90+2 minutos), somaram o quarto jogo consecutivo sem ganhar e a segunda derrota, mantendo-se, para já, no 14.º lugar, com apenas quatro pontos.