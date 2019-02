Vitória de Setúbal reage a palavras de Francisco J. Marques

Hoje às 18:55 Facebook

O clube sadino repudia as declarações do diretor de comunicação do F. C. Porto sobre uma "possível intencionalidade em ferir" o jogador dos dragões, Danilo, que saiu lesionado no último F. C. Porto-V. Setúbal.

Em comunicado, o Vitória de Setúbal defende que os jogadores do Vitória de Setúbal "entram em campo, apenas e só, com um único objetivo em mente: defender e honrar um clube centenário".

O jogador do F. C. Porto, Danilo, teve de ser substituído no último jogo, após uma falta de Éber Bessa, e o diretor de comunicação dos dragões, Francisco J. Marques, afirmou que "desde que Danilo regressou é recorrente entradas destas".

A SAD sadina lamentou as palavras do diretor portista e considera as mesmas "injuriosas, falsas e caluniosas".

Abaixo pode ler na íntegra o comunicado do Vitória de Setúbal.