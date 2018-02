Vitória de Setúbal vence Paços de Ferreira e deixa zona de descida na Liga

Hoje às 17:57 Facebook

O Vitória de Setúbal venceu o Paços de Ferreira, por 1-0, num jogo disputado na tarde deste domingo, no Bonfim, relativo à 23.ª jornada da Liga. O triunfo valeu aos sadinos abandonar o último lugar e a zona de descida do campeonato.

Após o nulo no primeiro tempo, o Vitória de Setúbal inaugurou o marcador aos 50 minutos, num livre direto bem marcado por Patrick Vieira, após falta de Assis sobre Podstawski.

O Paços de Ferreira tentou depois chegar, pelo menos, à igualdade, mas não foi bem sucedido.

De salientar, ainda, a boa afluência de público, com quase cinco mil pessoas nas bancadas do Bonfim.

Na classificação, o Vitória de Setúbal passa a somar 21 pontos, igualando a pontuação de Paços de Ferreira, Aves e Estoril, mais um do que o Feirense (20) e mais dois do que o Moreirense (19), que, neste domingo, perdeu em casa (0-1), frente ao Chaves e caiu no último lugar da tabela.