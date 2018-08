Vitória-F. C. Porto transmitido em ecrãs nos Aliados antes da festa azul e branca

10 Maio 2018 às 16:58 Facebook

Twitter

O F. C. Porto emitiu e já retirou do site oficial do clube o comunicado em que contestava a nega da SportTv para a transmissão do jogo com o Vitória de Guimarães na Avenida dos Aliados, no sábado. Acordo de última hora possibilitará o visionamento do jogo em seis ecrãs gigantes.

O comunicado emitido pelos dragões esta quinta-feira informava que os ecrãs a instalar na Avenida dos Aliados não iam transmitir o jogo frente ao V. Guimarães devido a uma recusa por parte da Sport TV. Finalmente, pouco depois, o F. C. Porto retirou esse mesmo comunicado, porque, finalmente, haverá autorização para transmitir a última partida do campeonato.

A festa do título do F. C. Porto deverá juntar milhares de adeptos nos Aliados, na Praça Humberto Delgado e às porta dos Paços do Concelho, onde os campeões nacionais de 2017-18 serão recebidos e homenageados pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, a partir das 21.30 horas de sábado.

Numa visita técnica esta quinta-feira, para preparação da receção do F. C. Porto na Câmara do Porto, foi revelado aos jornalistas que um autocarro panorâmico descerá a avenida até meio, voltando a subir para o edifício da câmara municipal onde, cerca das 23.30 horas os jogadores serão recebidos pelo presidente da autarquia, Rui Moreira, da Assembleia Municipal, Miguel Pereira Leite, e do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues.

Seguir-se-á, no interior dos Paços do Concelho, a entrega da Medalha de Honra da cidade ao presidente do F. C. Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, numa cerimónia reservada à equipa, alguns vereadores e familiares dos jogadores.

A subida dos futebolistas e equipa técnica à varanda da Câmara do Porto, para saudar os milhares de adeptos esperados na Avenida dos Aliados, está prevista para a meia-noite. Cerca de meia hora depois, a equipa desce até uma plataforma a ser montada em frente à câmara e percorrerá uma 'passerelle' até um palco a meio da avenida.

A marcar o fim dos festejos, com toda a equipa no palco montado nos Aliados, haverá fogo de artifício.