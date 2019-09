Vitória Guimarães recebe Eintracht numa quinta-feira

Ontem às 23:41 Facebook

O duelo entre minhotos e alemães, relativo à segunda jornada do Grupo F da Liga Europa, vai realizar-se numa quinta-feira, e não numa quarta, informou o clube minhoto.

Na sequência de um parecer enviado pela PSP à UEFA, a revelar não ter "capacidade para organizar a segurança" dos jogos de Vitória e Sporting de Braga (Grupo K) no mesmo dia, os jogos em Guimarães foram provisoriamente agendados para as 15.50 horas de quarta-feira, mas a receção aos alemães foi transferida para um dos horários normais da prova, as 20 horas de quinta, 3 de outubro.

"A data do jogo entre Vitória e Eintracht Frankfurt, que se irá realizar no D. Afonso Henriques, foi alterada para o dia 3 de Outubro (quinta-feira), às 20 horas, após a reavaliação de risco por parte das forças de segurança", lê-se no comunicado emitido pelo emblema vimaranense.

O Vitória vai assim receber a equipa germânica, onde militam os portugueses André Silva e Gonçalo Paciência e também o ex-Sporting Bas Dost, no mesmo dia em que o vizinho bracarense recebe, às 18 horas, os eslovacos do Slovan Bratislava, um dos adversários no Grupo K, a par de Besiktas (Turquia) e Wolverhampton (Inglaterra).

Os restantes jogos do Vitória de Guimarães enquanto anfitrião mantêm, "à condição", as datas previamente estabelecidas, com início às 15.50 horas: a receção aos ingleses do Arsenal, para a quarta jornada, está agendada para 6 de novembro, enquanto o jogo da quinta ronda, com os belgas do Standard de Liège, está marcado para 27 de novembro.

Além de Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, Portugal está ainda representado na Liga Europa pelo F. C. Porto e pelo Sporting, sendo o país com mais equipas na fase de grupos, que começa em 19 de setembro.