Vitória: "O Benfica só ganhou ao F. C. Porto três vezes na Luz. O problema não é só meu"

Em antevisão ao clássico frente ao F. C. Porto, Rui Vitória desvalorizou as baixas encarnadas no eixo da defesa e afirmou que, apesar de nunca ter ganho aos azuis e brancos, o Benfica venceu mais títulos nos últimos anos.

Em véspera de mais um clássico com o F. C. Porto, no Estádio da Luz, o treinador do Benfica disse esperar uma equipa "muito forte" e desvalorizou os problemas no eixo da defesa devido à baixa de Jardel, por lesão.

"O Benfica terá de ser uma equipa rigorosa e concentrada. Temos de ser ambiciosos. Estes jogos, normalmente, são rodeados de grandes níveis de concentração ou ausência deles. Isso vai fazer toda a diferença. É um adversário forte mas vamos queremos ganhar. Quem vai substituir o Jardel? Não vou dizer. Os meus jogadores já sabem, será alguém que eu acho que tem as melhores condições para tal. Que está à espera do melhor momento para mostrar qualidade O Gabriel? está apto e convocado".

Quando confrontado sobre as estatísticas frente ao F. C. Porto - desde que está no comando técnico do Benfica, Rui Vitória nunca venceu os azuis e brancos - o técnico não escondeu a insatisfação e garantiu não ser o único culpado.

"Nas provas em que disputámos com o F. C. Porto... O Benfica tem seis títulos. O F. C. Porto e o Sporting têm dois cada um. Já começo a ficar farto. Desde que o novo Estádio da Luz foi feito, o Benfica ganhou aqui três vezes ao F. C. Porto. É problema do Rui Vitória? É do Rui Vitória, do Jorge Jesus, do Camacho, do Fernando Santos... Sabem quantas vezes é que o Benfica passou a Liga dos Campeões nos últimos 25 anos, no novo formato? Cinco! Duas foram comigo. É difícil quando só se quer ver o copo meio cheio. Perguntem ao F. C. Porto se não preferia ter seis títulos em vez das vitórias que tem em nossa casa. O nosso trabalho tem de ser altamente reconhecido", atirou.

O Benfica defronta, este domingo, o F. C. Porto em jogo a contar para a sétima jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 17.30 horas.