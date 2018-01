Rui Vitória responde a Conceição sobre videoárbitro

JN Hoje às 17:52, atualizado às 18:48 Facebook

Em antevisão ao encontro de domingo (16 horas) frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos, o treinador do Benfica salientou a dificuldade do encontro e abordou a questão do videoárbitro.

"Vamos ter um jogo complicado, contra uma equipa que tem vindo a melhorar com o novo treinador. Ao receber o Benfica, quer mostrar qualidade, mas é muito natural que tenham a noção clara de contra quem vão jogar. Vamos com muita ambição. Queremos ganhar. Vamos colocar a nossa qualidade em jogo", começou por analisar o treinador.

Relativamente às declarações de Sérgio Conceição, que este sábado afirmou ter "ouvido alguém a dizer, recentemente, que os árbitros devem consultar mais vezes os ecrãs e o VAR", afirmando que gosta de "pessoas coerentes" e sem "medo das palavras", Rui Vitória explicou as declarações que proferiu no final do dérbi frente ao Sporting.

"Pode não ter sido para mim... O que transmiti no último jogo não tem a ver comigo concretamente. Tem a ver com a realidade do vídeoárbitro. Não tenho nada contra o árbitro Hugo Miguel, Tiago Martins, Fábio Veríssimo, Jorge Sousa... Com quem quer que seja. O Hugo Miguel e o Tiago Martins, aliás, já me expulsaram e se calhar até o fizeram bem. Já me arbitraram e hão de arbitrar, têm qualidade com isso. Referi-me aos árbitros em relação aos lances. Às vezes, é giro ver se os árbitros repetem a análise num mês e, passado alguns meses, tomam uma igual".

E prosseguiu analisando o que considera estar de errado com o videoárbitro:

"O grande problema que existe no vídeoárbitro é simples: Eu sou árbitro e alguém trabalha comigo como VAR. Há um lance rápido, enquanto árbitro digo 'parece-me penálti', mas tenho uma pessoa que vê e deixo correr. É aceitável e se calhar foi o que aconteceu. Quem está lá em cima, tem um protocolo a cumprir. O que acontece é que decisão do árbitro é uma indecisão, porque tem estas dúvidas. Ficamos nesta zona cinzenta. A decisão tem de ser dos árbitros com consciência total."

O treinador dos encarnados abordou, ainda, um lance do dérbi frente ao Sporting em que Fábio Coentrão terá jogado a bola com a mão.

"Se o Hugo Miguel visse os lances na televisão, se calhar tinha marcado um ou dois. A decisão foi do árbitro ou do vídeoárbitro? As leis dizem que tem de ser do árbitro. A ideia que fica é que foi o VAR a dizer que não é penálti. Tenho quase a certeza que, se houvesse possibilidade de rever... É um problema que se tem que se resolver. Pergunto: há árbitros que, pela intuição, percebem se o lance é ou não falta. Imaginem aquela bola do Fábio Coentrão, na cara. Se a bola batesse na cara, não tinha ficado o símbolo da Nike marcado? Ou o jogador não ficava no chão? Ninguém fica em pé num lance daqueles", concluiu.