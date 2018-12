Vitória: "Se houvesse necessidade de vencer teríamos uma abordagem diferente"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:49 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do encontro com o Aves, Rui Vitória considerou que a Taça da Liga não "está muito bem desenhada" no que ao calendário diz respeito.

"Sabíamos que ia ser difícil, mas atingimos o objetivo, era o nosso propósito. Sabíamos que ia ser complicado. Temos uma densidade de jogos grandes, uns em cima dos outros. Houve a pausa natalícia, com alguma descompressão. Queríamos vencer, mas tínhamos dois resultados e uma equipa que nos queria vencer. Ficamos no primeiro lugar e vamos ter mais um jogo, pelo menos, em cima, mas temos essa oportunidade", começou por analisar Rui Vitória.

O treinador do Benfica considerou ainda que a Taça da Liga "não está bem desenhada", dado ao elevado número de jogos.

"Treinámos muito pouco depois do Natal e sinto isso. Se houvesse necessidade de vencer teríamos uma abordagem diferente. Mas atingimos o que queríamos. Temos sempre esse objetivo, de tentar vencer competições. É o que queremos. Esta competição não está muito bem desenhada nos termos dos momentos em que estamos a competir. É um acréscimo de jogos elevado, mas vamos para querer ganhar. Por mais que se diga qur é uma competição que pode ficar de lado, queremos vencer", concluiu.