Viviano emprestado e Barcelona de olho em João Félix

O Sporting oficializou esta segunda-feira o empréstimo de Viviano e a imprensa espanhola garante que o Barcelona está interessado em João Félix.

F. C. Porto: Depois do aparente interesse do Real Madrid, Éder Militão voltou a ser associado a um colosso europeu. O jornal "The Sun" avança que, além do Manchester United, também o Liverpool está atento ao central brasileiro dos dragões, que tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Já em Itália, o "Sportitalia" garante que Herrera, em fim de contrato com o F. C. Porto, chegou a acordo com o Inter de Milão. O médio holandês Bazoer, sem espaço na equipa de Sérgio Conceição, regressou ao Wolfsburgo, que o emprestou até ao fim da época aos holandeses do Utrecht.

Benfica: Depois de ter estado em destaque na vitória sobre o Rio Ave, João Félix, uma das promessas do clube encarnado, estará na mira do Barcelona. Segundo o "Mundo Deportivo", o clube catalão esteve no Estádio da Luz a observar o jovem de 19 anos e é um dos grandes objetivos do líder da liga espanhola.

Sporting: Os leões oficializaram a cedência por empréstimo do guarda-redes Viviano ao SPAL até ao final da temporada. Viviano, de 33 anos, deixou a Sampdoria para rumar aos leões, onde não disputou qualquer jogo oficial, e regressa a Itália para vestir a camisola dos atuais 16º classificados da Série A.

River Plate: Rodrigo Mora, que esteve no Benfica de 2011 a 2013, anunciou que vai colocar um ponto final na carreira aos 31 anos. O avançado uruguaio não conseguiu superar uma lesão no fémur e optou por abandonar os relvados.

Aston Villa: Kortney Hause, de 23 anos, foi cedido por empréstimo aos "Villans" até ao final da temporada, proveniente do Wolverhampton. A cedência do atleta inclui uma clausula de opção de compra.