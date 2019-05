Vizela exige reintegração na 2.ª Liga

Ontem às 21:53 Facebook

Clube anuncia que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel declarou nulo o Acórdão do Conselho de Justiça da FPF de 30-06-2009, que condenou os vizelenses à descida

Nova polémica à vista no futebol português. O Vizela, que atualmente disputa o Campeonato Portugal, exige a reintegração na 2.ª Liga, já na próxima época, face à recente decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel.

No final da época 2008/09, o clube desceu na sequência das decisões do caso "Apito Dourado". O clube acabou essa época no 10.º lugar da 2.ª Liga, mas foi mesmo despromovido, por via administrativa.

O clube exige agora a reintegração imediata, deixando a Federação e a Liga com um novo caso para resolver no futebol português.

Comunicado:

"1º. A Direcção do Futebol Clube de Vizela vem, por este meio, levar ao conhecimento dos sócios e simpatizantes do Clube que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel proferiu hoje sentença, declarando a nulidade do Acórdão do Conselho de Justiça da FPF de 30-06-2009, que tinha relegado, injustamente, o Clube para o escalão inferior do Campeonato da 2.ª Divisão Nacional de Futebol.

2º. O Tribunal dá assim razão aos argumentos do FC Vizela.

3º. Ao fim de 10 anos, fez-se finalmente justiça, exigindo-se à FPF e à LIGA que coloquem, de imediato, o FC Vizela na II Liga de Futebol Profissional.

4º. O FC Vizela esteve sempre convicto da sua inocência em todo este processo, como agora comprova a sentença judicial.

5º. Reitera-se o que sempre se disse: o FC Vizela é um Clube sério e honesto, tem um historial que é respeitado por todos, possuindo nos seus quadros dirigentes e ex-dirigentes de que toda uma cidade, concelho e região se orgulham, nunca se conformando com as acusações que lhe foram dirigidas neste processo.

Vizela, 02 de Maio de 2019.

A DIREÇÃO DO F. C. VIZELA"