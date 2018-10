Vlachodimos entre os nomeados para melhor defesa

JN Hoje às 18:39 Facebook

O guarda-redes do Benfica, Odisseas Vlachodimos, é um dos nomeados para melhor defesa da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A defesa de Vlachodimos ao remate de Donny van de Beek, já na segunda parte do jogo frente ao Ajax, foi nomeada para figurar no lote de melhores defesas da jornada 3 da fase de Grupos da Liga dos Campeões.



O "paradon" de De Gea ao remate de Cristiano Ronaldo, no Manchester United-Juventus, também está presente no conjunto de melhores intervenções.



Veja aqui todos os nomeados pela UEFA: