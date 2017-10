Vladimir Petkovic: "Certamente não merecemos a vitória"

JN Hoje às 00:17 Facebook

No final da derrota frente a Portugal (2-0), no Estádio da Luz, o selecionador da Suíça salientou a superioridade portuguesa e mostrou-se positivo para o play-off.

"Certamente não merecemos a vitória. Portugal jogou melhor e dou-lhe os parabéns pelo apuramento. Tivemos uma atitude muito passiva no início. Até aos 75 minutos, conseguimos ter mais posse de bola, mas tudo foi passivo. Deveríamos ter tido mais paciência, ter avançado mais rapidamente para a frente e não me agradou termos perdido algumas bolas. Depois, acabámos por voltar para trás e não conseguirmos pressionar", começou por explicar o técnico.

No entanto, Vladimir Petkovic mostrou-se confiante para o Play-off. "Onde estivemos fortes nos últimos jogos hoje não conseguimos fazê-lo. Chegar ao intervalo com um golo sofrido, foi difícil. Na segunda parte, jogámos melhor, conseguimos entrar melhor no jogo, mas demos um passo atrás. Agora, continuamos com espírito positivo, mas em novembro daremos dois passos em frente".