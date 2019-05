"Vocês merecem melhor", diz Juan Mata

JN Hoje às 12:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester United empatou, este domingo, frente ao Huddersfield (1-1) e na próxima época não vai estar presente na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os adeptos do Manchester United soltaram a fúria depois do empate dos reds frente ao Huddersfield, último classificado do campeonato inglês, e Juan Mata deu a cara.

O internacional espanhol utilizou o site oficial para deixar uma mensagem curta e direta. "Vocês merecem melhor. Não são precisas mais palavras", escreveu.

Recorde-se que, a faltar apenas uma jornada para o fim do campeonato inglês, o Manchester United ocupa a sexta posição, com 66 pontos, e está a quatro do Tottenham, que ocupa o quarto posto (o primeiro dos lugares de acesso à Liga dos Campeões).