Voleibol juvenil invade pavilhões de Espinho

A magia do voleibol está de regresso. Pelo oitavo ano consecutivo, Espinho é o palco de um dos maiores eventos internacionais de voleibol juvenil. Quem o diz é a organização, que classifica o AMB Volleyball Cup como o "maior torneio de voleibol jovem da Europa e o segundo maior do mundo".

A maratona de serviços, manchetes e remates junto à rede começa esta segunda-feira e termina no sábado. E, na verdade, os números são impressionantes. Ao todo, mais de três mil atletas, de 100 clubes, oriundos de cinco países (Portugal, Espanha, Bélgica, Brasil e Sérvia) e orientados por 383 treinadores, vão passar por sete pavilhões de Espinho.

A organização, que vai contar com o apoio de 238 voluntários, está novamente a cargo dos atletas olímpicos Miguel Maia e João Brenha, com a edição deste a ter uma presença de destaque. Giba, campeão olímpico e mundial pelo Brasil, vai fazer as delícias dos mais novos durante os vários eventos "extra-jogo".

A cerimónia de abertura arranca hoje, às 21.30 horas, na Nave Polivalente de Espinho. Entre os diversos eventos que vão ocorrer durante o torneio, destaque para o All Star Game e Homenagem AMB (4 julho) e a AMB Sunset Party (5 de julho).

Uma semana depois, de 11 a 14 de julho, e pela primeira vez, a Academia Maia/Brenha vai organizar um mundial de master, com a presença confirmada de quase uma centena de equipas da Alemanha, Brasil, Espanha, Finlândia, Israel, Letônia, Lituânia, Portugal, Rússia, Suíça, Ucrânia e Estados Unidos. Os jogos vão ser disputados entre as 9 horas e as 21 horas, na Nave Polivalente de Espinho.