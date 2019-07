Volleyball Cup está a superar as expectativas

R.R.C. Hoje às 08:00 Facebook

Segue de vento em popa a 8.ª edição da AMB Volleyball Cup. Em apenas dois dias de competição já se realizaram mais de 800 partidas. Números que ganham ainda mais força se pensarmos que, em simultâneo, estiveram 31 campos com partidas sempre a decorrer.

Miguel Maia, atleta do Sporting e diretor do AMB Volleybal Cup, não podia pedir melhor. "O torneio está a ultrapassar todas as expectativas. Temos muitos participantes, equipas, atletas. As bancadas estão sempre bem compostas. Tem sido fantástico", disse ao JN.

No dia em que se encerrou a primeira fase de competição, o campeão olímpico e mundial pelo Brasil, Giba, fez as delícias dos vários participantes. Em simultâneo com os jogos decorreu a palestra "Equipas vencedoras" orientada pelo professor Jorge Sequeira.

O evento decorre até sábado, em Espinho.