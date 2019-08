Volta a Portugal causa constrangimentos ao trânsito em Gaia e no Porto

Hoje às 17:18 Facebook

As cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia vão sofrer sérios constrangimentos ao trânsito neste fim de semana que se avizinha, devido à realização da décima e última etapa da Volta a Portugal em bicicleta.

O próximo domingo marca o final da 81.ª edição da maior prova desportiva velocipédica no país, um contrarrelógio que liga as cidades de Vila Nova de Gaia e Porto, ao longo de 19,5 quilómetros. Para que tudo corra sem percalços, algumas ruas das duas cidade estarão totalmente cortadas à circulação automóvel.

Em Vila Nova de Gaia os constrangimentos decorrem entre as 13 e as 17 horas de domingo nas seguintes artérias: Rua da Praia, Cais do Lugan, Cais do Cavaco, Avenida Mestre José Rodrigues, Alameda da Empresa, Via Engenheiro Edgar Cardoso, Avenida Manuel de Oliveira, Via Rosa Mota, Via da Misericórdia, Rua General Torres, Rua Luís de Camões, Avenida da República (sentido ascendente entre a Rua Camões e a rotunda de Santo Ovídio), Rotunda de Santo Ovídio, Avenida D. João II (sentido Gaia-Porto) e Ponte do Infante.

Do lado da cidade Invicta, a Avenida dos Aliados será o palco da meta, pelo que os cortes ao trânsito e estacionamento começam na noite de sábado, pelos 22 horas, e terminam à mesma hora de domingo. Os condicionamentos serão essencialmente feitos na zona central da cidade, pela que a autarquia aconselha as pessoas a optarem pelos transportes públicos para melhor chegaram à baixa do Porto e apreciarem com "maior comodidade e segurança" a prova.