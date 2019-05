Volta a São Miguel: Vito/Feirense/PNB consagrado na Lagoa do Fogo

Teixeira Correia Hoje às 18:18 Facebook

A equipa do Vito/Feirense/PNB foi a grande triunfadora do Grande Prémio dos Açores/Volta a São Miguel, terminando no alto da montanha da Lagoa do Fogo, com António Ferreira a vencer a etapa e a prova em termos individuais, e a equipa em termos coletivos.

A derradeira tirada, a etapa rainha, levou a caravana a terminar numa montanha de 1ª categoria, na Lagoa do Fogo, com rampas superiores a 15% nos derradeiros dois quilómetros e que poderia alterar todo o figurino das lideranças das duas etapas iniciais.

Cedo se percebeu que os espanhóis da Ginestar, de Gandia (Valência), procuravam a vitória nos Açores. Foi no início da ascensão da derradeira montanha, com 10 quilómetros, que se jogou o triunfo, na etapa e na volta. Alberto Alvarez (Ginestar), 4.º da geral a 2 segundos do camisola amarela e António Ferreira (Vito/Feirense/PNB), 8.º a 10 segundos, iniciaram a subida com cerca de um minuto de vantagem sobre o pelotão.

A cerca de 3 quilómetros da chegada, Ferreira "descarregou" Alvarez e apresentou-se na meta com a vantagem do início da subida sobre um pequeno grupo, com o anterior camisola amarela, o polaco Pawel Stzotska (Kuota/Oviedo) a concluir com mais 1"20".

O jovem da equipa dirigida por Joaquim Andrade [filho] alcançou um saboroso triunfo, que disse ter sido conseguido "com muita astúcia e entreajuda da equipa". "O Pedro [Andrade] ficou a marcar e a ser marcado pelos adversários e eu fiz o meu trabalho. Estou muito feliz por mim e pela equipa", rematou.

Jorge Medeiros, presidente da Associação de Ciclismo dos Açores e diretor da Organização considerou que "foi uma aposta ganha passar a prova ao escalão Sub23. Correu tudo na perfeição e foi uma grande prova de conseguir uma corrida que dignifica-se a região e o ciclismo açoriano", concluiu.

Classificação da etapa

1º- António Ferreira/POR (Vito/ Feirense/PNB), 2h57"20", 2º- Gonçalo Leaça/POR (LA Alumínios/ LA Sport) a 57", 3º- Pedro Andrade/POR (Vito/ Feirense/PNB) m.t., 4º- Javier Jorda/ESP (Ginestar) m.t e 5º- João Barbosa/POR (Vito/ Feirense/PNB) a 1"10".

Classificação geral final

1º- António Ferreira/POR (Vito/Feirense/PNB), 8h32"32", 2º- Javier Jorda/ESP (Ginestar) a 49", 3º- Pedro Andrade/POR (Vito/Feirense/PNB) m.t, 4º- Diogo Duarte/POR (Sicasal Constantinos) a 1"07" e 5º- 2º- Pawel Szotska/POL (Kuota/Oviedo) a 1"10".

Equipas: (Vito/Feirense/PNB), Pontos: Javier Jorda/ESP (Ginestar), Montanha: Javier Jorda/ESP (Ginestar) e Juventude: António Ferreira/POR (Vito/Feirense/PNB).