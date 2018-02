Volta ao Alentejo foi apresentada esta terça-feira em Vendas Novas

Teixeira Correia Hoje às 19:42 Facebook

O Fórum Cultural "A Praça", em Vendas Novas, recebeu na tarde desta terça-feira, a apresentação da 36ª Volta ao Alentejo em Bicicleta, prova que vai estar na estrada entre 14 e 18 de março, com início em Vendas Novas e final em Évora.

A "Capital da Artilharia" recebe a partida da prova pela terceira vez, enquanto a "Cidade Museu" é final de Volta pela 27ª vez, em 36 edições.

A "Alentejana", como é conhecida a corrida, chegou a internacional em 1996, com a presença de Miguel Indurain, tem seis etapas, cinco em linha e uma em contrarrelógio individual (CRI), num total de 751,9 quilómetros e vai percorrer 31 dos 47 concelhos do Alentejo (Alto, Baixo e Litoral) e será disputada por 21 equipas, 13 portuguesas e 8 estrangeiras, num total de 147 corredores.

Sem bonificações nas metas volantes e nos finais das etapas, a corrida fica marcada pela disputa de duas etapas no sábado, 17 de março, na parte da manhã a prova regressa ao Cabeço do Mouro (Portalegre), de onde estava arredada desde 2004. De tarde, disputa-se um CRI, em Castelo de Vide, com a ascensão à serra da Senhora da Penha.

A "Alentejana" não tinha uma luta contra o cronómetro desde 2009, quando Hector Guerra (Liberty Seguros) venceu a tirada de 19 quilómetros entre Neves, no concelho de Beja e a capital do distrito. Os centros históricos de Beja, Praça da República, e Évora, Praça do Giraldo, serão os pontos nevrálgicos da partida da 2ª etapa e do final da Volta ao Alentejo.

Depois de, no passado, ter pertencido à categoria 2.1 do ranking da União Ciclista Internacional (UCI), a Podium Events, entidade organizadora, decidiu fazer regressar a corrida ao seu anterior escalão.

Joaquim Gomes, diretor da organização, diz que esta "é uma estratégia pensada em consonância com a Federação, e tem a ver com as contingências do calendário nacional e ausência de grandes provas no mês de março", acrescentando que mantendo a corrida em 2.1 "era prejudicial para a prova face ao calendário mundial e não ajudava ao desenvolvimento do ciclismo nacional, porque não permitia a presença das Equipas de Clube", sustentou.

Gomes recordou que a categoria da "Alentejana" permite "ter duas equipas do escalão Continental Profissional e pedimos autorização à UCI para termos quatro o que foi concedido", justificando que "aceitámos aquelas que assumiram o compromisso de estarem presentes na Volta a Portugal", concluiu.

Até à edição do ano passado a Volta ao Alentejo era a única prova internacional no Mundo que tinha tantos vencedores como edições disputadas, mas, o espanhol Carlos Barbero (Movistar), que já tinha ganho em 2014, "furou" a tradição ao ser o primeiro corredor a vencer a "Alentejana" por duas vezes. Barbero cometeu a proeza de vencer as duas edições da Volta ao Alentejo sem ter ganho qualquer etapa.

Joaquim Gomes, ao serviço do Louletano/Vale de Lobo, foi o vencedor da Volta ao Alentejo há 30 anos, a edição que teve mais etapas, dez em oito dias, num total de 1217 quilómetros, recorda que "o mais direto adversário, Jorge Silva da Sicasal/Acral, estava mais talhado para o traçado da corrida: Se não fosse a cronoescalada no contrarrelógio em Marvão, não tinha tido a possibilidade de ganhar esta magnífica prova", rematou.

Etapas da Volta ao Alentejo - 14 a 28 de março

1ª etapa - Vendas Novas-Serpa- 173,5 kms

Partida: Vendas Novas-11h20. Passagens por Montemor-o-Novo (PM 4ª cat-km 18,3), Alcáçovas (12h41), Viana do Alentejo (MV-km 69,1-13h11), Cuba (Abastecimento apeado: km 94,6-13h48), Vidigueira (MV-km 105,6-14h04), Moura (MV-km 141,2-14h56) e Pias (15h16). Chegada: Serpa- 15h43.

2ª etapa - Beja-Sines- 205,2 kms

Partida: Beja-10h45. Passagens por Aljustrel (MV-km 29,5-11h43), Odemira (MV-km 85,8-13h05), Ribeira de Torgal (PM 4ª cat-Km 89-13h10), S.Luís (Abastecimento apeado: km 103,2-13h31), Cercal (13h44), Barragem de Campilhas (13h52), Santiago do Cacém (MV-Km 156-14h48) e Porto Covo (15h31). Chegada: Sines- 16h00.

3ª etapa - Grândola-Arraiolos- 149,3 kms

Partida: Grândola-11h50. Passagens por Alcácer do Sal (MV-km 18,5-12h27), Montemor-o-Novo (PM 4ª cat-km 67,3), São Geraldo (MV-km 77,6-13h56), Ciborro (Abastecimento apeado: km 84,1-14h03), Brotas (14h21), Cabeção (14h50), Ribeira de Raia (PM 4ª cat-km 118,9-14h58) e Pavia (MV-km 127-15h10). Chegada: Arraiolos- 15h43.

4ª etapa - Monforte-Portalegre- 64,2 kms

Partida: Monforte-10h15. Passagens por Arroches (MV-km 16-10h44), Alegrete (11h09), Serra de São Mamede (PM 2ª cat-km 44,7-11h28) e Cabeço do Mouro (PM 2ª cat-km 58,8-11h50). Chegada: Portalegre- 11h58.

5ª etapa - Castelo de Vide-Castelo de Vide (CRI)- 8,4 kms

Partida: Castelo de Vide-Partida do primeiro ciclista-16h00. Partida do Camisola Amarela-18h15. Chegada: Castelo de Vide- 18h27.

6ª etapa- Castelo de Vide-Évora- 168,9 kms

Partida: Castelo de Vide-11h55. Passagens por Alpalhão (12h18), Crato (12h40), Alter do Chão (12h57), Fronteira (MV-km 57,5-13h22), Sousel (13h38), Estremoz (MV-km 87,6-14h05), Estremoz (Abastecimento apeado: km 87,7-14h05), Serra D"Ossa (PM 3ª cat-km 103,9-14h28) e Redondo (MV-km 115,2-14h44). Chegada: Évora (Praça do Giraldo)- 15h36.

Equipas presentes

Continentais Profissionais (4): WB Aqua Protect Veranclassic (Bélgica), Caja Rural/Seguros RGA, Burgos/BH e Euskadi/Murias (Espanha)

Continentais (12): Team Wiggins (Grã-Bretanha), Lokosphink (Rússia), e Fundacion Euskadi (Espanha) e as portuguesas W52/ FCPorto, Sporting/ Tavira, Rádio Popular/ Boavista, Vito/ Feirense/ BlackJack, Aviludo/ Louletano/ Uli, LA Alumínios/ Metalusa, Efapel, Liberty Seguros/ Carglass e Miranda/ Mortágua.

Equipas de clube (5): FGP/Cube/Bombarralense, Fortunna/Maia, Jorbi/Team José Maria Nicolau e Sicasal/Constantinos/Delta Cafés, todas de Portugal e a Ginestar (Espanha).