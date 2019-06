"Voltarei mais forte", promete Gedson Fernandes após a operação

Hoje às 18:16 Facebook

Um dia depois de ter sido operado a uma fratura no quinto metatarso do pé direito, o médio do Benfica já teve alta hospitalar e, a partir de casa, deixou uma mensagem nas redes sociais.

"Obrigado a todos pelas mensagens de ânimo que me têm feito chegar. O caminho para a recuperação plena já começou. Voltarei mais forte e com a mesma vontade de sempre de ajudar os meus colegas e, naturalmente, o Benfica. Estamos juntos", escreveu Gedson Fernandes.

O jovem campeão nacional lesionou-se durante um treino individual, que lhe foi marcado para manter a forma nas férias, e ficará cerca de dois meses sem competir, que é o mesmo que dizer que vai falhar toda a pré-temporada e o arranque da competição oficial.