"Vou estar atento à carreira dos árbitros Hugo Miguel e Tiago Martins"

No final do dérbi, que acabou com um empate (1-1), Rui Vitória considerou o resultado injusto pela exibição do Benfica.

"É um resultado injusto, pela partida, pela nossa exibição, não merecíamos. Fizemos um grande jogo, a equipa esteve sempre à procura do golo, não apareceu por infelicidade. O Sporting teve poucas situações de ataque, nós fomos mais fortes, a segunda parte foi muito forte da nossa parte. O que me apraz dizer é que não ganhámos o jogo, mas o que fizemos é um sinal muito positivo. Foi uma força muito grande que tivemos", analisou.

Relativamente ao Videoárbitro e aos lances de arbitragem, Rui Vitória garantiu haver alguns lances duvidosos.

"Umas notas sobre isto: foi marcado um penálti quase a acabar, dos vários que houve. Vou estar atento à carreira destes árbitros para ver que decisões vão tomar daqui para a frente. A terceira é saber em que circunstâncias a utilização do VAR e da televisão tem de fazer sentido, acho que devia ser discutido. Fala-se em aprendizagem, mas tantos erros seguidos, é bom que se esclareça para não haver este tipo de dúvidas", concluiu.