W52-FC Porto fora dos candidatos à categoria continental profissional

A W52-FC Porto não consta da lista de equipas candidatas à categoria continental profissional hoje publicada pela União Ciclista Internacional (UCI), tendo agora até um de novembro para completar o processo de registo.

Embora a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) tenha confirmado em 28 de setembro a candidatura da W52-FC Porto ao segundo escalão do ciclismo profissional, o conjunto portista não se encontra entre as 22 equipas que já apresentaram "um dossier de registo contendo todos os documentos necessários" à UCI.

No entanto, os 'dragões' têm até um de novembro, data em que a UCI dará a conhecer oficialmente todas as equipas para a temporada de 2019, para cumprir todos os requisitos do pedido de licença. "O exame do pedido de registo não começará se todas as condições não estiverem reunidas", pode ler-se no regulamento da federação internacional.

A lista hoje publicada confirma que 18 equipas completaram formalmente o pedido de inscrição como WorldTour e 22 fizeram-no relativamente ao escalão continental profissional.