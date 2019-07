W52/FCPorto terminou Tour da China, vitória foi colombiana

Teixeira Correia Hoje às 19:48 Facebook

O colombiano Robinson Chalapud (Team Medellin) venceu, este sábado, o Tour of Qinghai Lake, a Volta à China em bicicleta que terminou em Yinchuan, capital da província de Ningxia, no noroeste daquele país asiático. Joaquim Silva foi o melhor corredor da W52/FCPorto, terminando no 7º lugar da Geral Individual a 4"22" do vencedor.

Na classificação por equipas, ganha pela Team Medellin, a W52/FCPorto terminou no 5º lugar a 19"01", da equipa colombiana.

Na 13ª e última etapa, que ligou Yinchuan-Yinchuan, na distância de 117 quilómetros, a vitória foi discutida em pelotão e o vencedor do sprint foi o britânico Matthew Gibson, da equipa espanhola Burgos/BH. Todos os corredores da W52/FCPorto chegaram no grupo, tendo Francisco Campos, na 37ª posição, sido o melhor classificado da equipa azul e branca, com o mesmo tempo do vencedor da tirada.

Classificação da 13ª e última etapa: 37º, Francisco Campos; 65º, Ángel Sanchez Rebollido; 69º, Joaquim Silva; 107º, Rafael Reis; 113º, Jorge Magalhães e 117º, César Fonte.

Classificação Geral Final: 7º Joaquim Silva, a 4"22"; 31º Rafael Reis, a 14"41"; 39º Ángel Sanchez Rebollido, a 18"06"; 56º César Fonte, a 33"23"; 92º Francisco Campos, a 1:05"31" e 124º Francisco Campos, a 1:38"02".

Da equipa da W52/FCPorto que esteve na China, nenhum corredor vai estar presente na Volta a Portugal, que tem início na próxima quarta-feira, com um Prólogo em Viseu. Somente o diretor-desportivo Nuno Ribeiro e mecânicos e massagistas vão marcar presença na "Portuguesa", onde Raul Alarcon, que se encontra em dúvida face à queda no Grande Prémio Abimota, pretende alcançar o terceiro triunfo consecutivo na corrida.

De acordo com uma lista provisória divulga, este sábado, pela Podium Events, a entidade organizadora da Volta a Portugal, a W52/FCPorto apresenta a seguinte equipa: Raul Alarcon (Dorsal 1), Ricardo Mestre (2), Daniel Mestre (3), António Carvalho (4), Edgar Pinto (5), João Rodrigues (6) e Samuel Caldeira (7). Caso Alarcon não alinhe, Gustavo Veloso e Rui Vinhas estarão na linha de sucessão do bi-vencedor da corrida.

Robinson Chalapud (Team Medellin), de 35 anos, que foi coroado vencedor do Tour of Qinghai Lake, é um dos inscritos pela sua equipa para disputar a 81ª Volta a Portugal, tal como outro veterano, o espanhol Óscar Sevilla, de 42 anos, segundo na geral na China.

Ainda no que respeita à corrida na China, o triunfo de Chalapud aconteceu no mesmo dia em que o seu jovem compatriota Egan Bernal (Team Ineos), de 22 anos, confirmou a liderança do Tour de França e vai triunfar amanhã na corrida que termina nos Campos Elísios, tonando-se no primeiro colombiano a vencer a prova gaulesa.