Watford de Marco Silva regressa às vitórias

O Watford venceu (2-1), esta terça-feira, o Leicester e terminou uma série de seis jogos sem vencer, num jogo em que chegou a estar em desvantagem.

Aos 26 minutos, o argelino Mahrez, de cabeça, adiantou o Leicester no marcador, mas o central maliano Wagué (45+1) empatou em cima do intervalo. Aos 65 minutos, num lance confuso na área, o guarda-redes Schmmeichel desviou a bola para a própria baliza e fez o treinador português sorrir com o regresso às vitórias.

Com este resultado, o Watford segue na 10ª posição do campeonato, com 25 pontos conquistados.