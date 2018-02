Hoje às 11:17 Facebook

Mais uma vitória do Swansea de Carlos Carvalhal, mais uma conferência de imprensa a fazer furor do treinador português.

Este sábado, Carvalhal recorreu a Quinito para explicar a vitória por 1-0 sobre o Burnley. "Pusemos a carne toda no assador", disse Carlos Carvalhal, mas, naturalmente, em inglês: "We put all the meat in the fire, in the barbecue".

Ora ouça, a partir dos 35 segundos:

Desde que assumiu a liderança do Swansea, em dezembro, já conduziu a equipa em 11 jogos, da Liga e da Taça só perdeu com o Tottenham. De resto foram seis vitórias e quatro empates.

O treinador português continua a fazer as delícias da imprensa britânica e dos adeptos de futebol do país. Para além da carreira fulgurante, ainda esta semana, surpreendeu os jornalistas com uma oferta de pastéis de nata numa conferência de imprensa.