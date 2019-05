Wendel confessa que está arrependido

Hoje às 21:02 Facebook

Apanhado a conduzir sem carta de condução, o jogador do Sporting, Wendel, reagiu nesta quarta-feira à noite ao episódio: "Em casa, em família e arrependido. Aprender com os nossos erros torna-nos mais fortes. Focado na final de sábado", escreveu nas redes sociais.

O médio brasileiro foi mandado parar numa operação de fiscalização da GNR, em Alcochete, onde seguia no carro com a sua mulher. Confessou não ter carta de condução e, de seguida, foi conduzido ao posto de Alcochete. Foi constituído arguido e depois libertado, com a medida de coação de termo de identidade e residência. Amanhã está obrigado a apresentar-se ao tribunal.