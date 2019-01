Wendel titular no Sporting frente ao Belenenses

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting recebe, esta quinta-feira, o Belenenses em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga. Wendel é a novidade no onze dos leões.

Para este duelo. Keizer não poderá contar com o lesionado Battaglia e o castigado Bruno Fernandes. Do lado do Belenenses, os lesionados Sagna, Nuno Tomás, Chaby e Tiago Caeiro não vão a jogo.

Onze do Sporting: Renan, Bruno Gaspar, Coates, Mathieu, Acuña; Gudelj, Wendel, Miguel Luis; Nani, Diaby e Dost

Onze do Belenenses: Muriel; Gonçalo Silva, Sasso, Nuno Coelho; Diogo Viana, Eduardo, André Santos, Zacarya, Freddy, Luca e Licá

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de João Capela (Lisboa). O videoárbitro será Bruno Esteves (Setúbal).