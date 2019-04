William Carvalho com fratura do nariz e lesão muscular

Hoje às 14:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O futebolista português William Carvalho, médio do Betis, sofreu uma fratura no nariz e um estiramento no adutor esquerdo, que coloca em dúvida a sua utilização, no domingo, com o Valência, anunciou o clube espanhol.

William Carvalho, que apesar da fratura no nariz foi totalista no dérbi de sábado, em casa do Sevilha, que o Betis perdeu por 3-2, falhou o regresso aos treinos na segunda-feira e hoje voltou a não estar presente na sessão de preparação.

De acordo com o Betis, William Carvalho será submetido a um tratamento para debelar a fratura nos ossos do nariz, sem ser necessária a intervenção cirúrgica, e a recuperação da lesão muscular está dependente da evolução que o médio português apresentar nos próximos dias.

Atendendo aos tempos de recuperação médios verificados em casos idênticos é provável que o internacional português não recupere a tempo de defrontar o Valencia, no estádio Benito Villamarin, para a 33.ª jornada da liga espanhola.

O médio, de 27 anos, é uma das peças fundamentais do treinador Quique Setién, tendo alinhado em 40 jogos nas três competições disputadas pelo Betis, nomeadamente, campeonato, Taça do Rei e Liga Europa.